«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как в Пскове мост строить будут
Где в Пскове установят временный мост, который заменит Ольгинский на период его ремонта? Почему было решено выбрать именно это место? Как городские власти будут сохранять комфортную жизнь горожан во время строительства и работы временного моста? Об этом — в новом выпуске программы от 20 декабря.
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