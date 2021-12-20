«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как в Пскове мост строить будут

20:50, 20 декабря 2021, ПАИ

Где в Пскове установят временный мост, который заменит Ольгинский на период его ремонта? Почему было решено выбрать именно это место? Как городские власти будут сохранять комфортную жизнь горожан во время строительства и работы временного моста? Об этом — в новом выпуске программы от 20 декабря.