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Общество

Жители Псковской области могут получить подарки за добрые дела

Проект реализуется при содействии президентской платформы «Россия — страна возможностей». Фото: скрин сайта

Получить приз за чтение книг, пробежку или помощь бездомным животным могут жители Псковской области. Такую возможность им предоставляет платформа «Другое дело». Об этом ПАИ рассказали её разработчики.

Приложение работает на базе социальной сети «ВКонтакте». Задача платформы – мотивировать россиян делать полезные и добрые дел и развиваться. Также с помощью платформы набирают добровольцев для волонтёрских проектов. Присоединились к проекту и жители Псковской области.

«На платформе много интересных и полезных заданий, которые помогают стать лучше. Я всегда хотела начать медитировать, и «Другое дело» дало нужный толчок. Буквально вчера я познакомилась с интересным приложением для проведения практик. Привлекают и бонусы, на которые можно потратить набранные баллы. Вот сейчас, например, я хочу накопить на курс бизнес-школы «2ГИС». Поэтому стараюсь чаще выполнять разные задания. Если вы ещё не познакомились с приложением – присоединяйтесь! «Другое дело» – это увлекательно», – поделилась участница «Доброго дела» из Острова Анастасия Александрова.

Принять участие может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении и выполнять задания. Выбрать можно любые направления – здоровье и спорт, волонтёрство, обучение, культуру и искусство. За выполненные задания участникам начисляют баллы, которые можно обменять на бонусы и призы – стажировку в крупных компаниях, скидки на обучение и даже экскурсию на космодром. 

Проект реализуется при содействии президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для участия нет возрастных ограничений – задания доступны как для юного поколения, так и для взрослых людей. Присоединиться к программе можно по ссылке.

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