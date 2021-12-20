Губернатор Псковской области вторую неделю подряд входит в тройку лидеров по активности глав регионов в Instagram

23:33, 20 декабря 2021, ПАИ

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Сегодня Агентство политических и экономический коммуникаций (АПЭК) опубликовало рейтинг активности глав субъектов Федерации в Instagram с 13 по 19 декабря 2021 года. В этом рейтинге губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров и занял третье место. За указанный период в аккаунте главы регионв было опубликовано 23 поста, 52 материала в «историях».

На второй позиции – губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, опубликовавший 42 поста, 35 материалов в «историях» на прошедшей неделе.

Первое место занял губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который разместил в своём аккаунте 8 постов, 160 материалов в «историях» на прошедшей неделе.

Методика рейтинга: в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram рассматриваются официальные аккаунты глав субъектов РФ. Для каждого участника по специальной формуле рассчитывается индекс активности в Instagram за неделю.

Индекс активности в Instagram отражает активность владельца Instagram-аккаунта за определённый период. При расчёте учитываются следующие показатели: количество постов за период, количество прямых эфиров за период, количество материалов в рубрике «истории» за период.

По результатам расчёта формируется итоговая таблица, в которой участники расположены в порядке убывания показателя индекса активности.