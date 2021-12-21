Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России появился ГОСТ о массовых захоронениях в военное и мирное время

Национальный стандарт по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время впервые разработан в России и вступит в силу с 1 февраля 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

«Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в случае необходимости в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени, - говорится в документе. - Введен впервые».

Стандартом установлено, что при выборе мест захоронения трупов людей необходимо учитывать правила застройки города или поселения с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду. Также важно учитывать расстояние до жилых зданий, расположение источника водоснабжения и уклон местности. Размер земельного участка для захоронения определяется с учетом количества жителей конкретного города или иного поселения, а также вместимости уже имеющихся кладбищ, но при этом он не может превышать 40 га.

В документе указано, что колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом погибших следует размещать на специально выделенных участках земли. «Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами мест возможных захоронений на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения», - отмечается в документе.

Согласно подготовленному ГОСТу, органам исполнительной власти регионов, а также органам местного самоуправления в мирное время следует создавать запасы средств для проведения срочных захоронений, которые включают гробы, патологоанатомические мешки, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. Предусматривается, что команды по срочному захоронению трупов в военное и мирное время будут создаваться на базе ритуальных служб, которые ответственны за сбор тел погибших, их доставку к месту погребения, подвоз гробов и проведение непосредственного захоронения. Захоронение умерших от особо опасных инфекций следует проводить в оцинкованных, герметически закрытых гробах, подчеркивается в стандарте.

Национальный стандарт подготовлен Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

21 декабря 2021

Салют прогремит в новогоднюю ночь в Острове
21 декабря 2021

Россия – общий дом: история якутского праздника Ысыах
21 декабря 2021

В Пскове подвели итоги конкурса «За нравственный подвиг учителя»
21 декабря 2021

Новый выпуск «Свежего ПоМола» собрал знаменитых спортсменов
21 декабря 2021

До -10 градусов ожидается сегодня в Пскове
21 декабря 2021

Капитальный ремонт Ольгинского моста жизненно необходим Пскову - Борис Елкин
21 декабря 2021

255,5 тысячи жителей Псковской области привились от коронавируса
21 декабря 2021

О колокольчиках, новогодних котах и новой победе Юлии Пересильд – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...