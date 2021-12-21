В Себежском районе пенсионер сбил женщину, шедшую по центру проезжей части

09:38, 21 декабря 2021, ПАИ

В Себежском районе пенсионер сбил женщину, шедшую по центру проезжей части, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 20 декабря около 12:30 на 12 км автодороги Максютино-Родионово.

70-летний водитель автомобиля Nissan Tiida двигаясь в направлении деревни Максютино совершил наезд на 62-летнюю женщину, двигавшуюся в попутном направлении по центру проезжей части.

В результате ДТП пешеход получила различные травмы и впоследствии обратилась в медицинское учреждение с телесными повреждениями.