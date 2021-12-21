В Себежском районе пенсионер сбил женщину, шедшую по центру проезжей части
В Себежском районе пенсионер сбил женщину, шедшую по центру проезжей части, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Авария произошла 20 декабря около 12:30 на 12 км автодороги Максютино-Родионово.
70-летний водитель автомобиля Nissan Tiida двигаясь в направлении деревни Максютино совершил наезд на 62-летнюю женщину, двигавшуюся в попутном направлении по центру проезжей части.
В результате ДТП пешеход получила различные травмы и впоследствии обратилась в медицинское учреждение с телесными повреждениями.
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Административное наказание получат капитаны судов, нарушившие правила лова рыбы в Псковской области
Видео: Сотрудники мобильных групп Псковской таможни пресекли ввоз более 1,5 миллиона пачек контрабандных сигарет