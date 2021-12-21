Члены отраслевых профсоюзов Псковской области получат награды

10:05, 21 декабря 2021, ПАИ

В Псковском облсовпрофе состоялось заседание президиума регионального профобъединения, в ходе которого рассматривались вопросы о финансовом состоянии профобъединения, учреждений профсоюзов. Прозвучал отчет об исполнении обязательств перед ФНПР, был созван совет и принято решение о награждении целого ряда членов отраслевых профсоюзов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

Перед началом заседания профобъединения председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов поздравил коллегу, члена президиума, председателя областной организации профсоюза работников военнослужащих Владимира Бондарева с прошедшим днём рождения.