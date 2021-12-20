Креативные жители Псковской области могут получить управленческие навыки на платформе ART TEAM
Креативных жителей Псковской области приглашают получить управленческие навыки на платформе ART TEAM, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
21 декабря ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив», АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» и АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив» подписали соглашение по реализации проектов финалистов проекта «Формирование кадрового резерва для управления социальными проектами культурных индустрий в регионах ART TEAM.
Директор Центра поддержки молодежных творческих инициатив Марина Абрамова в ходе пресс-подхода рассказала, что в прошлом году более 5000 студентов обучились в ART TEAM. «Очень много креативных проектов, креативных людей, которые что-то интересное придумали. Но проблема бывает в управлении этим проектом, как его правильно оформить, представить перед инвесторами. ART TEAM - это платформа, которая даёт эти компетенции», - пояснила Марина Абрамова.
Обучение абсолютно бесплатное. Оно подойдет тем, кто заинтересован в развитии бизнес-компетенций и имеет творческий проект из любой креативной отрасли — от музыки до архитектуры. «Новые знания позволят развить бизнес в Пскове совершенно на другом уровне», - уверена директор Роскультцентра.
Также Псковская область заключила соглашение о сотрудничестве с Центром поддержки молодежных творческих инициатив.
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Доходы бюджета Псковской области выросли более чем на 12% по сравнению с прошлым годом
Пять парламентских фракций обсудили с губернатором проект областного бюджета в преддверии сессии
Выплаты врачам, открытие медвытрезвителя и оснащение ФАПов обсудила согласительная комиссия по проекту закона о бюджете Псковской области на 2022 год