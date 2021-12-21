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Общество

До -16 похолодает в Псковской области предстоящей ночью

22 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, будет идти небольшой снег. На дорогах местами прогнозируется гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -16 до -11 градусов, днем — от -11 до -6.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.

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