В Гдовском районе заасфальтируют 30 километров дороги до Самолвы

14:47, 21 декабря 2021, ПАИ

В Гдовском районе заасфальтируют 30 километров дороги до Самолвы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«Уже готовится проектно-сметная документация, я думаю, во втором полугодии следующего года она будет готова», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что работы планируется выполнить в 2023-2024 годах.

Оценивая приезд президента России Владимира Путина на открытие памятника Александру Невскому в Самолве, Михаил Ведерников рассказал, что и в практическом и политическом плане – это хорошее и важное решение.

«У нас с Владимиром Путиным был детальный и предметный разговор. Много вопросов мы решили, и президент прямо из вертолёта звонил по телефону и давал поручения», - добавил губернатор.