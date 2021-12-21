С какими травмами псковичи поступают в травмпункт

17:23, 21 декабря 2021, ПАИ

С какими травмами чаще всего приходят в травмпункт псковичи, рассказал «АиФ-Псков» заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша.

По его словам, это «классические» для зимы повреждения: переломы рук — плеча, лучезапястной кости. Встречаются тяжёлые травмы позвоночника, когда человек, поскальзываясь, падает на спину.

По словам врача, количество пострадавших в зимний период увеличивается примерно в два раза. «Обычно мы принимаем по 40-50 человек в сутки, в пики может доходить до 80-100. Каждый год одно и то же», - констатировал руководитель травмпункта. Аналогичный прирост примерно на 50% идёт в статистике «загипсованных». В обычный период гипс накладывают 10-12 пациентам за день, сейчас — 18-20.