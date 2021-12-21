Анна Темная: смотреть на снег у изгороди рекомендует народный календарь

08:48, 22 декабря 2021, ПАИ

22 декабря православные чествуют святую Анну — мать Девы Марии, поскольку именно в этот день она зачала Богородицу. Об этом сообщает портал calend.ru.

С праздника Зачатия Анны начинаются наиболее суровые дни зимы — морозные и темные. На саму Анну Темную приходится самый короткий день в году — день зимнего солнцестояния.

Согласно истории, если на деревьях в этот день появлялся обильный иней — это предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у изгороди: если вплотную — лето ждали плохое, а если с просветом — урожайное. По погоде на Анну предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в этот день ясно — то и под Новый год выглянет солнце.

На Анну бабы на сносях должны были поститься (в другие дни беременных от поста освобождали), избегать любых ссор и не попадаться на глаза увечным и больным людям. Также им запрещалось разжигать огонь, вязать, вышивать и приниматься за любую другую работу, чтобы не навредить будущему ребенку. Люди верили, что огонь, который женщина разожжет в этот день, оставит отметину на теле младенца; запутавшиеся нитки скрутят пуповину; а убогие передадут ему свое уродство.

Кроме того, этот день пчеловоды считали своим праздником. С утра они приходили в омшаники, где стояли ульи, и читали специальный заговор на здоровье пчел и хороший сбор меда следующим летом.

Говорили также, что «на Зачатие волки сходятся, а после Крещения разбегаются». Считалось, что в этот период хищники собираются в большие стаи и становятся особенно опасны.