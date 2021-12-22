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Первые симптомы омикрон-штамма появляются уже через три дня

Инкубационный период штамма коронавируса «омикрон», который стремительно распространяется в Европе и США, вытесняя «дельту», составляет предварительно от трех до семи дней, пишет «Российская газета».

Об этом сообщила врач отделения интенсивной терапии Школы медицины Университета Джона Хопкинса Анита Гупта. По ее словам, короткий инкубационный период объясняет ускоренное распространение нового штамма, впервые выявленного в ЮАР. Однако коррективы в этот срок могут вносить пол, возраст, наличие прививки от коронавируса и хронические заболевания.

Максимальный инкубационный период заболевания дельта-штаммом - это 14 дней, сообщал ранее Роспотребнадзор. Однако с появлением новых штаммов срок сокращается. Исходя из инкубационного периода власти разных стран решают, на какой именно период следует изолироваться при заражении коронавирусом. Во избежание распространения вируса в России прибывающие в страну из ЮАР и еще девяти стран обязаны пройти двухнедельный карантин.

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