Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В среднем 89% жителей Псковской области исправно платят за вывоз мусора

В среднем 89% жителей Псковской области исправно платят за вывоз мусора, сообщил на пресс-конфереции в медиацентре Псковского агентства информации директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв.

«Собираемость платежей по двум зонам Псковской области составляет 89%», - уточнил он.

 По северной зоне лидерами по платежам являются Псков (97%), Островский район (86%), Печорский, Палкинский и Порховский районы (83%). Из неплательщиков самый низкий порог собираемости у Плюсского (61%), Гдовского (71%), Дедовичского (74%) и Стругокрасненского (68%) районов.

По южной зоне в лидерах Великие Луки (95%), Локнянский район (90%), Невельский (85%), Пустошкинский (85%). «Из неплательщиков здесь выделяются Великолукский, Куньинский район, Себежский, Усвятский, Опочецкий, Новоржевский, Новосокольнический районы. На сегодняшний день жители региона задолжали «Экопрому» более 300 млн рублей», - уточнил Александр Киселёв.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

22 декабря 2021

Киселев: Надо быть первыми в «Зеленом рейтинге» регионов
22 декабря 2021

Готовность псковичей к раздельному сбору мусора директор «Экопрома» оценил как «50 на 50»
22 декабря 2021

608 стихийных свалок ликвидировали в Псковской области за год
22 декабря 2021

Россия – общий дом: традиции и обычаи армянской свадьбы
22 декабря 2021

О храме, победившем войско литовского короля, расскажет новый фильм Псковского агентства информации
22 декабря 2021

О взаимодействии с управляющими компаниями Пскова рассказал директор «Экопрома»

22 декабря 2021

«Экопром» начал внедрять на территории Пскова раздельный сбор вторсырья
22 декабря 2021

Шесть человек погибли от коронавируса в Псковской области за сутки

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...