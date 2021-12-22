В среднем 89% жителей Псковской области исправно платят за вывоз мусора

12:30, 22 декабря 2021, ПАИ

В среднем 89% жителей Псковской области исправно платят за вывоз мусора, сообщил на пресс-конфереции в медиацентре Псковского агентства информации директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв.

«Собираемость платежей по двум зонам Псковской области составляет 89%», - уточнил он.

По северной зоне лидерами по платежам являются Псков (97%), Островский район (86%), Печорский, Палкинский и Порховский районы (83%). Из неплательщиков самый низкий порог собираемости у Плюсского (61%), Гдовского (71%), Дедовичского (74%) и Стругокрасненского (68%) районов.

По южной зоне в лидерах Великие Луки (95%), Локнянский район (90%), Невельский (85%), Пустошкинский (85%). «Из неплательщиков здесь выделяются Великолукский, Куньинский район, Себежский, Усвятский, Опочецкий, Новоржевский, Новосокольнический районы. На сегодняшний день жители региона задолжали «Экопрому» более 300 млн рублей», - уточнил Александр Киселёв.