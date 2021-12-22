Готовность псковичей к раздельному сбору мусора директор «Экопрома» оценил как «50 на 50»

12:45, 22 декабря 2021, ПАИ

​

Готовность псковичей к раздельному сбору мусора директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв оценил как «50 на 50». Об этом он заявил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Готовность людей к раздельному сбору мусора оцениваю 50 на 50. Надо, конечно, начинать с воспитания в детсадах, школах, в семьях. Если воспитание будет правильное, то и раздельный сбор мусора будет», - уверен Александр Киселёв.

«В Пскове мы уже выставили 100 контейнеров для вторсырья и 350 сеток для ПЭТ-бутылок - в Пскове и районах. Мы выставляем контейнеры и в рамках благотворительных проектов. Недавно контейнер для вторсырья появился у лицея №19 в Пскове, до этого - в школах Псковского района, летом сетка для ПЭТ-бутылок появилась в «Кванториуме», - уточнил Александр Киселёв.

