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В новогодние праздники график вывоза ТКО в Псковской области не изменится

В новогодние праздники график вывоза ТКО в Псковской области не изменится. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв.

Он отметил, что машины, как и прежде, будут выходить на линию в 6:00. Механики, диспетчеры будут работать в режиме дежурств.

Александр Киселёв добавил, что морозы сильно влияют на работу регоператора: техника начинает глохнуть, масло застывает, и нужно принимать моментальные решения. Однако работа в морозы и снегопады не останавливается. При этом директор «Экопрома» обратил внимание УК и глав районов на то, что снег затрудняет уборку площадки. «В этом году снимали крышку и катили контейнер как на санках», - отметил он.

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