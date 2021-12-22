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Премия "Народное признание"

Что делать, если ваш голос не был засчитан при голосовании в «Народном признании»

Если при голосовании за соискателей премии «Народное признание – 2021» ваш голос не был зачтён, напишите письмо на почтовый адрес: premiya@informpskov.ru. В письме следует указать номер телефона, с которого вы голосовали, а также код, который был сгенерирован при голосовании.

Напомним, голосование продлится до 17:00 24 декабря. По итогам первого тура определятся тройки финалистов в каждой номинации: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».  Они примут участие во втором туре, а также в голосовании жюри.

Принять участие в голосовании можно здесь.

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