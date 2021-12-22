Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области изменят возрастной ценз для выделения жилья детям-сиротам

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания согласовал законопроект, касающийся снижения возрастных ограничений с 25 до 23 лет для получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 22 декабря.

Руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева рассказала, что вопрос внесения изменений назрел уже давно. В таком случае большее количестве детей-сирот смогут воспользоваться данной выплатой.

Сейчас в списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, состоят 2063 человека, из них старше 23 лет - 599, старше 25 лет — 324. Ольга Евстигнеева сообщила, что люди указанной категории обращаются в суд с требованиями о внеочередном предоставлении жилых помещений. В настоящее время имеется информация о 94 судебных решениях о предоставлении жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет. Из них 47 человек достигли возраста 25 лет.

За счет снижения возрастных ограничений с 25 до 23 лет произойдет увеличение количества лиц, которые будут иметь право на однократное предоставление в порядке очередности в списке за счет средств областного бюджета социальной выплаты на приобретение жилого помещения. На сегодняшний день это 275 человек.

Также в статье 8.1 Закона № 1241-ОЗ предлагается исключить условие о необходимости приобретения жилого помещения за счет средств социальной выплаты на территории Псковской области.

«Стоит дать такую возможность, чтобы они смогли купить по сертификату квартиру именно там, где они находятся», - отметила Ольга Евстигнеева. Социальная выплата будет предоставлена за счет бюджетных ассигнований.

Члены комитета по труду рекомендовали принять законопроект.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

22 декабря 2021

Ольга Федорова: Проблемы микрорайон Шестака – Доставалова требуют непременного решения
22 декабря 2021

Звания «Заслуженный строитель» и «Заслуженный работник ЖКХ» появятся в Псковской области
22 декабря 2021

Школу на улице Юбилейной в Пскове построят до 1 сентября 2022 года
22 декабря 2021

В Псковской области изменят возрастной ценз для выделения жилья детям-сиротам

22 декабря 2021

Выставка фотографий животных из приютов открылась в Великих Луках
22 декабря 2021

Александр Киселев: Надо быть первыми в «Зеленом рейтинге» регионов
22 декабря 2021

Готовность псковичей к раздельному сбору мусора директор «Экопрома» оценил как «50 на 50»
22 декабря 2021

608 стихийных свалок ликвидировали в Псковской области за год

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...