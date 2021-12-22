В Псковской области изменят возрастной ценз для выделения жилья детям-сиротам

14:02, 22 декабря 2021, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания согласовал законопроект, касающийся снижения возрастных ограничений с 25 до 23 лет для получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 22 декабря.

Руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева рассказала, что вопрос внесения изменений назрел уже давно. В таком случае большее количестве детей-сирот смогут воспользоваться данной выплатой.

Сейчас в списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, состоят 2063 человека, из них старше 23 лет - 599, старше 25 лет — 324. Ольга Евстигнеева сообщила, что люди указанной категории обращаются в суд с требованиями о внеочередном предоставлении жилых помещений. В настоящее время имеется информация о 94 судебных решениях о предоставлении жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет. Из них 47 человек достигли возраста 25 лет.

За счет снижения возрастных ограничений с 25 до 23 лет произойдет увеличение количества лиц, которые будут иметь право на однократное предоставление в порядке очередности в списке за счет средств областного бюджета социальной выплаты на приобретение жилого помещения. На сегодняшний день это 275 человек.

Также в статье 8.1 Закона № 1241-ОЗ предлагается исключить условие о необходимости приобретения жилого помещения за счет средств социальной выплаты на территории Псковской области.

«Стоит дать такую возможность, чтобы они смогли купить по сертификату квартиру именно там, где они находятся», - отметила Ольга Евстигнеева. Социальная выплата будет предоставлена за счет бюджетных ассигнований.

Члены комитета по труду рекомендовали принять законопроект.