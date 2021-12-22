Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В большей части регионов России Telegram обогнал WhatsApp по объёму мобильного трафика

В 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России: за год объём мобильного интернет-трафика в сервисе вырос более чем в два раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Например, сейчас он опережает Whatsapp в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашской Республике. Меньше всего Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, сейчас доля мессенджера составляет 67%. 

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос в Псковском регионе в 2 раза. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

Первое место в Псковской области также принадлежит Telegram c долей 54%, при этом трафик вырос за год на 29%. Второе место у удерживать WhatsApp с долей 38%, которая за год сократилась почти на четверть. Эксперты объясняют популярность Telegram тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента.

Тройку популярных мессенджеров замыкает Viber c долей 5%. В прошлом году на него приходилось 14% трафика.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

22 декабря 2021

Ольга Федорова: Проблемы микрорайон Шестака – Доставалова требуют непременного решения
22 декабря 2021

Звания «Заслуженный строитель» и «Заслуженный работник ЖКХ» появятся в Псковской области
22 декабря 2021

Школу на улице Юбилейной в Пскове построят до 1 сентября 2022 года
22 декабря 2021

В Псковской области изменят возрастной ценз для выделения жилья детям-сиротам

22 декабря 2021

Выставка фотографий животных из приютов открылась в Великих Луках
22 декабря 2021

Александр Киселев: Надо быть первыми в «Зеленом рейтинге» регионов
22 декабря 2021

Готовность псковичей к раздельному сбору мусора директор «Экопрома» оценил как «50 на 50»
22 декабря 2021

608 стихийных свалок ликвидировали в Псковской области за год

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...