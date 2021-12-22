Эксперт АСИ оценила потенциал Псковской области в развитии промышленного туризма

14:28, 22 декабря 2021, ПАИ

Разработчик методологии промышленного туризма АСИ Наталья Кисельникова оценила потенциал Псковской области в развитии промышленного туризма, пишет «Псковская правда».

В этом году наш регион стал участником федерального проекта по развитию промышленного туризма. В рамках акселерационной программы были разработаны стратегии этого направления туризма и самые разнообразные по формату экскурсионные программы.

«Мы прибыли в регион в рамках инспекшен-тура: протестировать, посмотреть, - рассказала Наталья Кисельникова. - Мы посетили предприятия «М-Конструктор», «Велмаш», «ЗЭТО в Великих Луках».

Спикер отметила высокий уровень подготовки и добавила, что экскурсии были созданы интересно, с учётом всех рекомендаций. Также специалисты посетили псковские предприятия «Полипласт» и «Активное село».

«Все пять заявленных предприятий очень интересны. Есть большие планы на дальнейшее развитие. На данный момент у нас положительные впечатления от поездки в Псковскую область, - отметила Кисельникова.