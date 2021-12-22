Предновогодняя акция «Подарки от Деда Мороза» прошла для воспитанников Красногородской школы-интерната

16:02, 22 декабря 2021, ПАИ

Для воспитанников Красногородской специальной школы-интерната прошла совместная предновогодняя акция «Подарки от Деда Мороза». Организаторами выступили комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Псковской области совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В школу к ребятам приехали представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России и ресурсного центра поддержки добровольчества. В просторном зале, украшенном к Новому году, дети встретили гостей, которые рассказали им о своей работе, поздравили с наступающими праздниками. Каждый воспитанник получил подарок к Новому году. В благотворительной акции приняли участие комитеты и управления администрации региона, Совет ветеранов области, региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области и спонсоры.

Директор школы Юлия Кочешкова провела для гостей экскурсию по интернату, представила выставку детских работ. Ребята в свою очередь поблагодарили гостей за праздник и вручили им подарки, сделанные своими руками.

Отметим, что в настоящее время в Красногородской специальной школе-интернате воспитывается 83 ребёнка, большая часть которых – подростки. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с адаптированными основными общеобразовательными программами. Кроме того, педагогический коллектив большое внимание уделяет трудовому обучению и воспитанию. Школа-интернат располагает своим подсобным хозяйством. Основная работа на ферме, земельном участке выполняется силами воспитанников.