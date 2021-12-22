В Псковской области определили лучших молодых педагогов

16:10, 22 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области подвели итоги второго регионального конкурса среди молодых педагогов «Профессиональный старт — 2021», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Победителями признаны 10 учителей и наставников региональных учреждений начального, основного и дополнительного образования.

Среди участников также выделены 10 призеров конкурса. Еще 13 человек отмечены дополнительными премиями.

Конкурс проходил в два этапа. Сначала педагоги в онлайн-режиме представили авторские материалы педагогических проектов, затем в очном формате защитили свои работы в присутствии экспертов. В конкурсных испытаниях приняли участие 74 педагога из 9 муниципалитетов.

Консультативную помощь в подготовке педагогов к участию в конкурсе оказывали специалисты Псковского областного института повышения квалификации работников образования.

Конкурс «Профессиональный старт» среди молодых педагогов региона проводится в регионе по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Мероприятие направлено на повышение престижа профессии и поддержку молодых учителей и наставников.