В Псковской области определили лучших молодых педагогов
В Псковской области подвели итоги второго регионального конкурса среди молодых педагогов «Профессиональный старт — 2021», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Победителями признаны 10 учителей и наставников региональных учреждений начального, основного и дополнительного образования.
Среди участников также выделены 10 призеров конкурса. Еще 13 человек отмечены дополнительными премиями.
Конкурс проходил в два этапа. Сначала педагоги в онлайн-режиме представили авторские материалы педагогических проектов, затем в очном формате защитили свои работы в присутствии экспертов. В конкурсных испытаниях приняли участие 74 педагога из 9 муниципалитетов.
Консультативную помощь в подготовке педагогов к участию в конкурсе оказывали специалисты Псковского областного института повышения квалификации работников образования.
Конкурс «Профессиональный старт» среди молодых педагогов региона проводится в регионе по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Мероприятие направлено на повышение престижа профессии и поддержку молодых учителей и наставников.
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