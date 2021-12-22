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Общество

В закон об использовании особо охраняемых природных территорий Псковской области внесут изменения

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания поддержал законопроект в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 22 декабря.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов рассказал, что документом предусматриваются полномочия администрации региона по утверждению положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 33 Федерального закона № 33-ФЗ региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется государственными бюджетными учреждениями - в отношении управляемых ими особо охраняемых природных территорий регионального значения и их охранных зон; уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - на особо охраняемых природных территориях регионального значения и в границах их охранных зон, которые не находятся под управлением государственных бюджетных учреждений.

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