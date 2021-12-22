Многоквартирные дома в Острове снабжаются газом в полном объёме

17:48, 22 декабря 2021, ПАИ

Проблем с газом в Острове нет, многоквартирные дома снабжены им в полном объеме, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«Вчера вечером, в конце рабочего дня, поступило сообщение в единую диспетчерскую службу, что в нескольких домах в Острове, подключенных к единому газовому резервуару, закончился газ, - сообщили в комитете по тарифам и энергетике Псковской области. – В тот же вечер машина с сжиженным газом была сформирована, однако по технологическим причинам и в первую очередь, по вопросам безопасности , заправлять сжиженный газ в ночное время запрещено. Поэтому специалисты ждали утра, к 9 часам газ появился в домах».

Как отметили в комитете, проблема связана не с поставками газа, а с возможностью отслеживания энергопотребления - в домах нет устройств дистанционного контроля объёмов газа. Есть примерное понимание, как быстро заканчивается газ в домах, однако в холодное время расход газа увеличился и он закончился быстрее обычного.

Необходимо прогнозировать его потребление. Следить за этим должны управляющие компании или ресурсоснабжающие организации. Если своевременно направлять запрос на поставку газа в ресурсоснабжающую организацию, то его будут привозить раньше, не дожидаясь, когда он закончится в квартирах.