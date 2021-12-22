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Суд в Псковской области обязал чиновников провести дороги в две деревни. В каждой из них прописано по одному жителю

Чтобы в деревни приезжали, должны быть дороги. Фото Виктор Погонцев/Российская газета

Администрацию Дедовического района через суд обязали провести дороги в две деревни. В каждой из деревень проживает только один человек. Об этом сегодня пишет «Российская газета».

«В обоснование иска было указано, что прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сферах безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. - В ходе данной проверки в деятельности администрации Дедовичского района выявлены нарушения требований федерального законодательства».

Целый ряд местных дорог оказался в плохом состоянии. А отвечает за эти дороги именно муниципальные власти. Администрация Дедовичского района пыталась оправдаться: нет денег. А еще чиновники были искренне уверены, что нет никакого смысла тратить государственные деньги на маленькие деревни.

«Работы по ремонту дорог и их обустройству являются дорогостоящими и администрация района не может выделить достаточно денежных средств на их ремонт и содержание ввиду дефицита бюджета, - цитируют в суде доводы ответчика. - Кроме того, в д. Хлопотово и д. Алешино зарегистрированы по 1 человеку, в летний период в деревнях проживают менее 10 дачников и обустраивать дорогу в соответствии с ГОСТом является нецелесообразным».

Выслушав стороны и прочитав материалы дела, суд удовлетворил требования прокурора и обязал администрацию Дедовичского района в срок до 30 июня 2022 года произвести ремонт и обустройство двух автомобильных дорог в деревни Хлопотово и Алешино в соответствии с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения.

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