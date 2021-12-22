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Американцы заявили о создании вакцины от всех штаммов коронавируса

Американцы заявили о создании вакцины от всех штаммов коронавируса. Фото REITHERA / Reuters

Американские военные медики создали новую вакцину от COVID-19, которая сможет эффективно бороться со всеми существующими и даже будущими штаммами. Об этом пишет Lenta.ru со сслылкой на издание Defense One и директора отделения новых инфекционных заболеваний Кайвона Моджаррада.

Ученые национального военного медицинского исследовательского центра армии США заявили, что сумели создать вакцину против всех штаммов COVID-19, включая омикрон. Препарат уже прошел успешные испытания на животных, первый этап тестирования завершился в декабре 2021 года. Новая вакцина получила название SpFN и основана на наночастицах спайкового ферритина. Как заявил Моджаррад, первые клинические испытания с участием невакцинированных испытуемых показали положительные результаты.

«Мы решили ориентироваться на долгосрочную перспективу, а не фокусироваться на первоначальном вирусе SARS. Нужноо понимать, что вирусы мутируют, будут появляться новые варианты. Наша платформа и подход позволят людям подготовиться к этому», — сказал Моджаррад.

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