Снежный морозный день ожидает псковичей 23 декабря
23 декабря в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в отдельных районах небольшой снег, ночью местами умеренный, в отдельных районах метель, сообщает Псковский гидрометцентр. Днем на дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений, умеренный. Температура -4...-9.
В Пскове днем небольшой снег, ночью умеренный снег. Температура -5...-7. В Великих Луках без существенных осадков, утром небольшой снег. Температура -7...-9.
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