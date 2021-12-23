Снежный морозный день ожидает псковичей 23 декабря

08:52, 23 декабря 2021, ПАИ

23 декабря в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в отдельных районах небольшой снег, ночью местами умеренный, в отдельных районах метель, сообщает Псковский гидрометцентр. Днем на дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений, умеренный. Температура -4...-9.

В Пскове днем небольшой снег, ночью умеренный снег. Температура -5...-7. В Великих Луках без существенных осадков, утром небольшой снег. Температура -7...-9.