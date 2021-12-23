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Общество

В России за год увеличилось количество браков и разводов

В России за год увеличилось количество регистрируемых браков. Об этом сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на данные Министерства юстиции России.

В частности, за первые девять месяцев 2021 года в России было зарегистрировано 721 077 браков. Это почти на 140 тысяч больше, чем за аналогичный период 2020 года — тогда узами брака скрепили свои отношения 581 320 пар.

С января по сентябрь 2021 года число разводов составило 481 176, что практически на 80 тысяч больше, чем за первые девять месяцев 2020 года.

Ранее россияне озвучили допустимый бюджет свадьбы. Большинство граждан готовы потратить на этот праздник не более 200 тысяч рублей. Больше четверти россиян (26 процентов) допускают оформление кредита для проведения свадьбы.

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