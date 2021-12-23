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Своими впечатлениями поделились участники математической олимпиады имени Ковалевской, организованной ПсковГУ

В ближайшее время состоится подведение итогов открытой математической олимпиады школьников, организованной научно-образовательным математическим центром «Северо-Западный центр математических исследований им. С.В. Ковалевской». В ожидании результатов пресс-служба ПсковГУ попросила участников мероприятия поделиться своими впечатлениями о том, как прошла олимпиада.

Стать учёным

Владислав Федоров – шестиклассник великолукской школы № 7. Учителя считают его одаренным: мальчик показывает успехи как в точных, так и в гуманитарных науках. Секрет прост: в семье начали уделять внимание обучению мальчика с младенчества. Мама Владислава Федорова рассказывает, что с двух месяцев уже читала ему книги, к четырем годам сын уже научился складывать сложные числа. Лабиринты, головоломки, ребусы, энциклопедии – ребёнку было интересно все.

Неудивительно, что способный мальчик начал участвовать во всевозможных конкурсах ещё в детском саду. На данный момент за плечами у Владислава Федорова десятки олимпиад и состязаний не только городского и регионального, но и федерального уровня: на сегодняшний день на его счету более 80 наград (грамоты, сертификаты, дипломы, благодарности, похвальные листы). А ещё шестиклассник пишет стихи, посещает поэтический кружок, а в прошлом году он приступил к изучению таблицы Менделеева. Объясняя свои успехи, Владислав Федоров говорит, что ему нравится получать новые знания и становиться более умным и продвинутым.

Принять участие в математической олимпиаде имени С. Ковалевской шестикласснику посоветовала школьный педагог. Решили: почему бы не попробовать свои силы? Правда, не обошлось без переживаний: в последний момент успели зарегистрироваться в отборочный тур – Владислав Федоров бежал из бассейна и чуть было не опоздал к началу. К тому же в онлайн-олимпиаде прежде юному великолучанину участвовать не приходилось. Сейчас все волнения уже позади: Владислав Федоров говорит, что задания были очень интересными. Он вошёл в число успешных участников, попал в заключительный этап олимпиады и сейчас ждет результатов.

А пока – радуется победе в городской краеведческой интернет-викторине, организованной управлением образования администрации Великих Лук в честь 130-летия со дня рождения академика И. М. Виноградова. В мемориальном доме-музее ученого настолько впечатлились работой Владислава Федорова, что даже попросили оставить ее на память. Теперь олимпиадные ответы мальчика будут храниться в музее.

«Я стремлюсь к тому, чтобы стать учёным, – отметил Владислав Федоров. – Меня пока привлекает больше всего химия. Меня заинтересовал рассказ об этой науке, который я услышал в первом классе».

Опытные олимпиадники

Опыт участия в олимпиадах по разным научным направлениям есть и у восьмиклассницы Опочецкой гимназии Полины Кирея. Ее привлекают как точные знания, так и гуманитарные, но свою жизнь она мечтает связать с информационными технологиями.

Мама Полины Кирея увидела объявление о предстоящей Математической олимпиаде в группе Псковского государственного университета «ВКонтакте». Девочка проявила интерес к участию, тем более что для нее участие в различных конкурсах – дело не новое. К слову, в прошлом году она стала победителем областной олимпиады по физике.

«У нас были технические проблемы из-за компьютера, – рассказала Оксана Кирея. – Мы понервничали, пришлось повозиться. Но в общем и целом все понравилось».

Волновался и семиклассник из Петербурга Герман Кривощапов. Олимпиадные задания он решал один дома. У школьника возникли проблемы с присоединением файла с ответами, но он вовремя отправил все на электронную почту организаторов.

Восьмикласснице из Архангельска Ирине Радюшиной об олимпиаде, которую проводил ПсковГУ, рассказала школьный учитель.  Как рассказала мама, её дочь уже не в первый раз участвует в подобном конкурсе.

Опытная олимпиадница – и ученица школы №7 города Видное Московской области Дарья Михайлик.

«Я особенно выделила бы порядок вопросов: не от легкого к сложному, а несколько сложных заданий - и пара легких», – поделилась впечатлениями от участия её мама. – Отдых есть у ребёнка».

Об олимпиаде Дарье Михайлик рассказала учитель алгебры и классный руководитель Светлана Борисовна Куликова. Скинула ученице ссылку, а дальше – дело техники.

Добавим, что география открытой математической олимпиады школьников имени Софьи Ковалевской, организованной на площадке Псковского государственного университета, включила в себя учеников 6-8 классов не только местных школ, но также ребят из Московской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской, Тюменской областей, Краснодарского и Красноярского края, Республики Карелия.

Организаторами олимпиады выступают научно-образовательный математический центр «Северо-Западный центр математических исследований» имени С. В. Ковалевской и Псковский государственный университет.

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