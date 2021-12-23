В Псковской области приняли закон, направленный на обеспечение детей-сирот жильем

12:12, 23 декабря 2021, ПАИ

Псковское областное Собрание приняло законопроект, касающийся расчета стоимости квадратного метра жилого помещения в муниципальных районах и городских округах в целях обеспечения прав детей-сирот на предоставление бесплатного жилья. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 5-й сессии регионального парламента 23 декабря.

Проект внесен прокуратурой Псковской области. Напомним, в этом году произошло резкое увеличение стоимости одного квадратного метра и по ценам, рассчитанным в прошлом году, администрация города Пскова не смогла купить для детей-сирот 41 квартиру. В итоге более 50 млн рублей вернули в областной бюджет.

Во избежание повторения подобной ситуации законопроектом предусматривается необходимость проведения уполномоченным администрацией области органом исполнительной власти области расчета стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах и городских округах не однократно в течение года, а не реже одного раза в полугодие.

Изменения внесены в приложение к Закону Псковской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».