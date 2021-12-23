В закон об использовании особо охраняемых природных территорий Псковской области внесли изменения

12:19, 23 декабря 2021, ПАИ

Псковское областное Собрание приняло законопроект в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 5-й сессии регионального парламента 23 декабря.

Документом предусматриваются полномочия администрации региона по утверждению положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 33 Федерального закона № 33-ФЗ региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется государственными бюджетными учреждениями - в отношении управляемых ими особо охраняемых природных территорий регионального значения и их охранных зон; уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - на особо охраняемых природных территориях регионального значения и в границах их охранных зон, которые не находятся под управлением государственных бюджетных учреждений.