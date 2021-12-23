Псковские приставы проверяют юрлиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности

15:26, 23 декабря 2021, ПАИ

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УФССП России по Псковской области регулярно проводит мероприятия по контролю и надзору в отношении юридических лиц, включённых в государственный реестр и осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо проведения административных расследований в отношений юридических лиц, нарушающих законодательство, ФССП может организовать внеплановые проверки: выездные, документарные, а также инспекционные визиты. Данные мероприятия необходимы для предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований в сфере деятельности данных организаций.

Все контрольно-надзорные мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Приставы напомнили юридическим лицам, что срок проведения как выездной, так и документарной проверок не может превышать 10 рабочих дней. Инспекционный визит длится один рабочий день, он проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.

Основаниями для таких проверок могут послужить поручение президента РФ, Правительства РФ, требование прокуратуры, обращение граждан о причинении вреда (ущерба). По результатам проведения проверок составляется акт об оценке соблюдения юридическим лицом обязательных требований.