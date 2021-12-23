Великолукская группа компаний «Кабош» вошла в десятку лучших производителей продуктов питания России

16:15, 23 декабря 2021, ПАИ

Группа компаний «Кабош» из Великих Лук вошла в десятку лучших производителей продуктов питания России за 2021 год по версии 50 Best Tastes of Russia, заняв 6-е место.

Голосование проводилось в течение сентября – ноября среди 500 ведущих экспертов, которые выбирали лучшие сыры, мясо и мясные деликатесы, рыбу и морепродукты, хлеб, выпечку и кондитерские изделия, овощи, грибы, ягоды, мороженое.

В тройке лидеров в этом году оказались холдинг Norebo из Владивостока, агрохолдинг «Мираторг» (Брянская, Московская, Курская области), челябинская компания «Макфа». Замыкают путеводитель фермерское хозяйство KFH-Magor из Тверской области, астраханская рыбная ферма Beluga Farm и мясная гастрономия по испанским технологиям из Новосибирской области «Сибхамон».

50 Best Tastes of Russia — первый гид по лучшим российским производителям продуктов питания, винным хозяйствам, объектам гастрономического туризма, мероприятиям в этой сфере. Основан на индивидуальных предпочтениях 500 российских экспертов – шеф-поваров, рестораторов, отельеров, инвесторов, гурманов, ресторанных критиков, технологов и специалистов самого широкого спектра предприятий в сфере общественного питания, производства и дистрибьюции продуктов питания, оборудования, товаров и услуг, сельского хозяйства, гастрономического туризма и сопутствующих сфер экономики.