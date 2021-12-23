Симулятор родовой деятельности появился в ПсковГУ для обучения студентов родовспоможению

19:04, 23 декабря 2021, ПАИ

Симулятор родов SIMone, на котором можно моделировать любые клинические ситуации при беременности и родах, появился в Центре симуляционного обучения и аккредитации Псковского государственного университета. Новая модель робота максимально приближена к процессу рождения ребёнка в реальной жизни.

И. о. главного врача перинатального центра, врач – акушер-гинеколог Николай Красиков отметил, что в возглавляемом им медицинском учреждении очень ждут квалифицированные кадры, которые обучаются на базе университета. Он осмотрел Центр симуляционного обучения и аккредитации ПсковГУ, высоко оценив возможности, которые даёт будущим медикам современное оборудование.



