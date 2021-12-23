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Политика

Итоги большой пресс-конференции Владимира Путина в кратком изложении

Надежда Назаренко не смогла задать очень важный вопрос Владимиру Путину. Фото пресс-службы президента РФ

Сегодня в Москве прошла ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина с журналистами. От Псковского агентства информации на встрече с журналистами присутствовала наша коллега, руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко. Она даже промелькнула в эфире федеральных каналов с плакатом «Новый год без света». Жители Псковской области сразу поймут, какой больной для региона вопрос хотела задать Надежда, но, к сожалению, не смогла.

За 3 часа 56 минут главе государства журналисты задали 55 вопросов. Итоги пресс-конференции в кратком изложении читайте на сайте «Псковской правды».

Сама Надежда Назаренко рассказала в очередном выпуске «Главной темы», о чём не спросили Владимира Путина.

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