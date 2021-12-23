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Псковский облпотребсоюз рассказал о кукольнице Светлане Фёдоровой

Фото: сайт облпотребсоюза

В Центре туризма и творческих индустрий Пскова открылась выставка «Новогодние истории». Организатор выставки — «Псковский кукольный дом».

Более 10 мастеров-кукольников представили здесь свои работы. Среди них и Светлана Фёдорова, начальник отдела по юридической и кадровой работе Псковского облпотребсоюза.

У входа посетителей встречают две её работы, две колоритные пары, как бы приглашающие войти и одновременно обсуждающие свои впечатления от предновогоднего великолепия, созданного псковскими мастерами-художниками.

Фото: сайт облпотребсоюза

На противоположной стороне тоже работы Светланы Павловны. Вот барышня в шляпке собралась на праздник, вот трое ребятишек с санками только что вернулись с горки, а рядом встретились сельские бабушки и обсуждают новости. Это уже не первая выставка, где были представлены куклы Светланы Фёдоровой.

Фото: Псковский облпотребсоюз

Выставка будет открыта до 17 января 2022 года с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу – с 10:00 до 16:00, кроме праздничных дней. Телефон для справок: 29-01-01.

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