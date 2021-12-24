157 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
70 365 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 157 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Выздоровело 63 406 пациента (за сутки – 519), умер 1214 инфицированный COVID-19 человек. Всего специалисты провели 705 837 тестов на коронавирус (за сутки – 1 861).
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