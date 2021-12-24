В Госдуме предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов

09:30, 24 декабря 2021, ПАИ

Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев заявил, что в России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил Хамзаев, во время пресс-конференции в четверг президент России Владимир Путин заявил, что вопрос здоровьесбережения нации, сохранения и укрепления демографии - тема геополитического значения. К сожалению, факторами риска для демографии остаются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы, отметил он.

«Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов», - сказал Хамзаев.



Он также напомнил, что употребление алкогольной продукции является катализатором многих социальных бед, например увеличения смертности, случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сокращения рождаемости и ухудшения генофонда.

По данным федерального проекта «Трезвая Россия», в стране выросло систематическое потребление алкоголя среди молодежи - доля вовлеченности молодежи в употребление спиртных напитков выросла в 2019 году на 16% в сравнении с 2018 годом, заключил Хамзаев.

