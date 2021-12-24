Получить подарок за фотографию на ярмарке могут псковичи
Туристский информационный центр Псковской области подготовил праздничную фотозону на улице Пушкина, где сейчас проходит новогодняя ярмарка. Здесь можно не просто сделать фотографию, но и получить приятный подарок от партнеров ТИЦ Псковской области в честь акции «Ёлка сюрпризов».
Для этого необходимо сделать фотографию в фотозоне на улице Пушкина. Отметить аккаунт @visitpskov в Instagram либо сообщество ТИЦ Псковской области в любой социальной сети. Прийти в офис ТИЦ Псковской области по адресу Октябрьский проспект, 14 (сразу за фотозоной) и показать отметку. Получить заслуженный приз.
«Если у вас нет социальных сетей или вы не знаете, как отметить аккаунт, то обратитесь к менеджерам ТИЦ Псковской области. Вам обязательно помогут. Наш телефон – 8 953 242 57 00», - отметили в центре.
Первым принял участие в новогодней акции от ТИЦ Псковской области губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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