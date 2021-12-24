Получить подарок за фотографию на ярмарке могут псковичи

10:27, 24 декабря 2021, ПАИ

Туристский информационный центр Псковской области подготовил праздничную фотозону на улице Пушкина, где сейчас проходит новогодняя ярмарка. Здесь можно не просто сделать фотографию, но и получить приятный подарок от партнеров ТИЦ Псковской области в честь акции «Ёлка сюрпризов».

Для этого необходимо сделать фотографию в фотозоне на улице Пушкина. Отметить аккаунт @visitpskov в Instagram либо сообщество ТИЦ Псковской области в любой социальной сети. Прийти в офис ТИЦ Псковской области по адресу Октябрьский проспект, 14 (сразу за фотозоной) и показать отметку. Получить заслуженный приз.

«Если у вас нет социальных сетей или вы не знаете, как отметить аккаунт, то обратитесь к менеджерам ТИЦ Псковской области. Вам обязательно помогут. Наш телефон – 8 953 242 57 00», - отметили в центре.

Первым принял участие в новогодней акции от ТИЦ Псковской области губернатор Псковской области Михаил Ведерников.