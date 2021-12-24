Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Получить подарок за фотографию на ярмарке могут псковичи

Туристский информационный центр Псковской области подготовил праздничную фотозону на улице Пушкина, где сейчас проходит новогодняя ярмарка. Здесь можно не просто сделать фотографию, но и получить приятный подарок от партнеров ТИЦ Псковской области в честь акции «Ёлка сюрпризов».

Для этого необходимо сделать фотографию в фотозоне на улице Пушкина. Отметить аккаунт @visitpskov в Instagram либо сообщество ТИЦ Псковской области в любой социальной сети. Прийти в офис ТИЦ Псковской области по адресу Октябрьский проспект, 14 (сразу за фотозоной) и показать отметку. Получить заслуженный приз.

«Если у вас нет социальных сетей или вы не знаете, как отметить аккаунт, то обратитесь к менеджерам ТИЦ Псковской области. Вам обязательно помогут. Наш телефон – 8 953 242 57 00», - отметили в центре.

Первым принял участие в новогодней акции от ТИЦ Псковской области губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

24 декабря 2021

В 18:00 завершится первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2020»
24 декабря 2021

Фильм о церкви Архангелов Михаил и Гавриила завершает уникальный цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО»
24 декабря 2021

В Печорском районе прошло открытие после ремонта дороги от деревни Лавры до границы с Латвией
24 декабря 2021

Псковскому школьнику вручили награду за спасение тонущего ребёнка
24 декабря 2021

Возможные причины повторных положительных результатов тестов на COVID-19 назвала псковский врач
24 декабря 2021

Помогли завести с толкача: в Псковской области сотрудники ГИБДД получают благодарности от водителей

24 декабря 2021

Иммунолог спрогнозировал распространение штамма «омикрон» в России
24 декабря 2021

Сотрудников Псковских теплосетей поощрят за лучшее новогоднее украшение кабинета

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...