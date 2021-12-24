Психологи дали советы, как провести новогоднюю ночь одиноким людям

11:01, 24 декабря 2021, ПАИ

Одиноким людям в новогоднюю ночь следует исполнять свои желания: если человек очень устал, то можно лечь спать, если хочется чего-то необычного, то следует найти интересную вечеринку, например, в йога-центре, главное, перестать ждать чего-то от других и взять руководство над своей жизнью в свои руки, считают психологи. Об этом пишет РИА Новости.

«Важно быть в контакте с собой и быть честным с собой. Главное правило – не насиловать себя и не делать то, что тебе сейчас не созвучно. Следует прислушаться к себе и понять, чего я хочу в этот новогодний вечер. Возможно, этот ответ на вопрос удивит, может быть, порадует»,- сказала старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова.

По мнению специалиста, хорошая рекомендация - взять авторство над своей жизнью в свои руки и перестать ждать, что кто-то и куда-то позовет, надо перестать горевать о том, что снова кто-то что-то не организовал, а организовать себе праздник самостоятельно.

Часто, чтобы получить положительные эмоции, люди начинают помогать другим, отметила Разумова. Иногда они едут в детский дом или дом престарелых и организуют какие-то мероприятия там. Это очень действенный способ отойти от зацикленности на себе и своем страдании к тому, что можно дать миру, заявила эксперт.

В свою очередь, психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин подчеркнул, что тем, кто остался один на праздники, нужно прислушиваться к себе, а не следовать каким-то трендам.

«Надо порадоваться, что именно я могу принять решение, подходящее для меня. Это не трагедия, что не происходит какого-то ритуала, это все шаблоны. Я могу сделать выбор, который мне по душе», - сказал Шабшин.