Инвестиционный форум «Сириус-22» пройдёт в Сочи 17-19 февраля

12:17, 24 декабря 2021, ПАИ

17-19 февраля в Сочи состоится инвестиционный форум «Сириус-22». Организаторы рассчитывают, что мероприятие увеличит интерес инвесторов к экономике России и привлечет средства в амбициозные проекты.

«За 20 лет форум приобрёл уникальный вес и опыт, - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Он формирует пространство доверительного взаимодействия между бизнесом и властью для обсуждения и принятия конкретных инвестиционных решений в субъектах России».

Участие в форуме уже подтвердили 60 регионов. Планируется, что участниками станут все без исключения субъекты Федерации.

Регионы презентуют лучшие инвестиционные практики, которые можно масштабировать на федеральный уровень. Проекты связаны с увеличением инвестпривлекательности, организацией рабочих мест, ростом доходов населения, выпуска товаров и услуг.