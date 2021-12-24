Инвестиционный форум «Сириус-22» пройдёт в Сочи 17-19 февраля
17-19 февраля в Сочи состоится инвестиционный форум «Сириус-22». Организаторы рассчитывают, что мероприятие увеличит интерес инвесторов к экономике России и привлечет средства в амбициозные проекты.
«За 20 лет форум приобрёл уникальный вес и опыт, - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Он формирует пространство доверительного взаимодействия между бизнесом и властью для обсуждения и принятия конкретных инвестиционных решений в субъектах России».
Участие в форуме уже подтвердили 60 регионов. Планируется, что участниками станут все без исключения субъекты Федерации.
Регионы презентуют лучшие инвестиционные практики, которые можно масштабировать на федеральный уровень. Проекты связаны с увеличением инвестпривлекательности, организацией рабочих мест, ростом доходов населения, выпуска товаров и услуг.
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