Зарабатывавший к 16 годам до 15 млн долларов в год подросток раскрыл свой секрет

13:01, 26 ноября 2026, ПАИ

Глава компании Fanatics, миллиардер Майкл Рубин рассказал, что в подростковом возрасте зарабатывал от 10 до 15 миллионов долларов в год на продаже лыжного снаряжения, но к 16 годам едва не потерял всё. Его слова приводит Fortune.

В 13 лет Рубин начал заниматься продажей лыжного снаряжения, спустя год открыл свой магазин и успел купить Porsche ещё до получения водительских прав. Однако в 1988 году зима оказалась необыкновенно тёплой, и клиенты исчезли. К концу года у него накопились долги на 200 тысяч долларов и товарные запасы на 80 тысяч, так что он оказался на грани банкротства.

Чтобы не разориться, подросток договорился о снижении суммы долга до 35 тысяч долларов, занял деньги у соседей и закрыл кредит за три недели. Спустя пять лет, в 21 год, Рубин зарабатывал на продажах уже 150 миллионов долларов в год. Секретом он назвал отношение к неудачам: «Каждая неудача, если извлечь из неё урок, ведёт к следующему успеху».

Впоследствии он основал компанию GSI Commerce, которую в 2011 году купил eBay за 2,4 миллиарда долларов. На базе выкупленного спортбизнеса Рубин основал Fanatics. Ещё одно разорение едва не произошло во время экономического кризиса в 2018 году, но активы удалось спасти. Сегодня Fanatics оценивается в 31 миллиард долларов, а личное состояние Рубина – в 11,6 миллиарда. «Бизнес – это американские горки. Бизнес – это приключение. Если ты настоящий предприниматель, тебе это нравится», – резюмировал миллиардер.