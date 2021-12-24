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Общество

Tele2 предлагает пакеты минут и SMS в международном роуминге

Tele2 в канун новогодних путешествий предложила выгодные условия общения на отдыхе за рубежом. Российские туристы могут подключить пакеты минут и SMS для выгодного общения в международном роуминге. Предложение актуально на фоне того, что сфера туризма адаптируется к реалиям пандемии и все больше стран открываются для путешественников.

Накануне заграничных поездок в новогодние каникулы Tele2 рекомендует абонентам воспользоваться услугами, которые помогут сэкономить на связи. Например, подключить пакет 100 исходящих минут для звонков на номера Tele2 России. Опция действует в 19 странах, среди которых Турция, Греция, Кипр, Венгрия, Болгария, Хорватия, Сербия, Словения и Черногория. Российские туристы также могут сэкономить и принимать звонки за границей по выгодной цене, используя пакет 100 входящих минут. Предложение доступно более чем в 20 странах мира, в том числе в Таиланде, Мексике, Перу, Ирландии, Исландии и Норвегии.

Кроме того, для путешественников оператор подготовил пакеты SMS. Их можно использовать в поездках по странам Азии, Африки и Америки или Европы и СНГ. Пакеты включают 30 SMS на все мобильные номера России. Услуга доступна в течение 90 дней с момента подключения.

Перед поездкой за рубеж оператор советует клиентам отключить переадресацию звонков командой ##002#, чтобы не платить за вызовы по тарифам роуминга. Проверить баланс в путешествии можно с помощью команды *105#, пополнить счет – в мобильном приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора tele2.ru. Бесплатный номер справочной службы в зарубежных поездках +7 951 520 06 11. Подробная информация об услугах связи за границей опубликована на сайте компании в разделе «Роуминг».

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