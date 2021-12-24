58 псковских родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание детей

16:57, 24 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области в рамках операции «Неформал» полиция составила в отношении несовершеннолетних 28 административных протоколов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По результатам профилактических рейдов сотрудники полиции выявили 162 административных правонарушения. Оформлено 58 материалов на родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Выявлены пять подростков, допустивших административные правонарушения в сфере употребления алкогольной продукции. Все несовершеннолетние поставлены на профилактический учёт для проведения индивидуальной профилактической работы.

В рамках операции проверялись места массового пребывания несовершеннолетних, проводилась работа по предупреждению экстремистских и националистических проявлений в молодежной среде. В комплексном оперативно-профилактическом мероприятии в период с 14 по 21 декабря было задействовано более двухсот сотрудников из различных подразделений и служб органов внутренних дел. Среди них – инспекторы ПДН, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, наряды патрульно-постовой службы. Участие в операции принимали также представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, работники органов семьи, опеки и попечительства, здравоохранения и образовательных учреждений, в том числе социальные педагоги, исполняющие дополнительные функции школьных инспекторов.

Сотрудники территориальных ОМВД области проверили 458 лиц, состоящих на профилактических учетах, в том числе 331 несовершеннолетнего. В период проведения операции осуществлялась проверка 656 мест массовой концентрации молодежи для выявления несовершеннолетних, допускающих употребление алкогольной продукции и находящихся в общественных местах в нетрезвом виде. Полиция посетила клубы, бары, стадионы, вокзалы, подвалы, парки. Групп несовершеннолетних антиобщественной направленности не выявлено.

Кроме того, в рамках операции в образовательных организациях области с учащимися проведено свыше ста бесед по профилактике экстремизма и терроризма, недопущению противоправного поведения.