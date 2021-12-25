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Страна и мир

Рождество Христово отмечают западные христиане

Lynda Hinton/ Unsplash

25 декабря западные христиане отмечают Рождество Христово. Об этом сообщает портал calend.ru. Празднуют его сегодня не только католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.

Рождество является великим праздником, установленным в воспоминание о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к IV веку. Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа является спорным и неоднозначно решённым среди церковных авторов. Возможно, выбор 25 декабря связан с приходившимся на этот день языческим солярным праздником рождения Солнца Непобедимого, который после принятия в Риме христианства наполнился новым содержанием.

Согласно одной из современных гипотез, выбор даты Рождества произошёл по причине одновременного празднования ранними христианами Боговоплощения (зачатия Христа) и Пасхи. Соответственно, в результате прибавления к этой дате (25 марта) девяти месяцев Рождество пришлось на дни зимнего солнцестояния. 

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