В Пскове подвели итоги детского творческого конкурса «Берегите лес от пожара»

13:26, 25 декабря 2021, ПАИ

«Противопожарный лесной центр» вместе с детской экологической библиотекой «Радуга» подвели итоги детского творческого конкурса «Берегите лес от пожара». Об этом сообщается на странице библиотеки «Радуга» в VK.

Возрастная категория до 10 лет:

1 место - Николаева Мария, 10 лет, Опочецкая Детская школа искусств

2 место — Петрова Мария, 9 лет, Пыталовская СОШ

3 место — Демина Алиса, 7 лет, дошкольник

Возрастная категория от 11 до 13 лет:

1 место — Житлова Елизавета, 12 лет, Опочецкая Детская школа искусств

2 место — Матвеева Вероника, 12 лет, СОШ №23

3 место — Васильев Степан 6-А, Новоржевская СОШ

Возрастная категория от 14 до 17 лет:

1 место — Родченкова Маргарита, 10-А, Новоржевский ДДТ

2 место — Андреева Виктория, 11-А, Новоржевский ДДТ

3 место — Ламехова Анастасия, 9-А, Новржевский ДДТ

Среди видео, поступивших на конкурс, было решено не определять места, а наградить все три работы. Видео церемонии награждения можно посмотреть здесь.