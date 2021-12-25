В Пскове подвели итоги детского творческого конкурса «Берегите лес от пожара»
«Противопожарный лесной центр» вместе с детской экологической библиотекой «Радуга» подвели итоги детского творческого конкурса «Берегите лес от пожара». Об этом сообщается на странице библиотеки «Радуга» в VK.
Возрастная категория до 10 лет:
1 место - Николаева Мария, 10 лет, Опочецкая Детская школа искусств
2 место — Петрова Мария, 9 лет, Пыталовская СОШ
3 место — Демина Алиса, 7 лет, дошкольник
Возрастная категория от 11 до 13 лет:
1 место — Житлова Елизавета, 12 лет, Опочецкая Детская школа искусств
2 место — Матвеева Вероника, 12 лет, СОШ №23
3 место — Васильев Степан 6-А, Новоржевская СОШ
Возрастная категория от 14 до 17 лет:
1 место — Родченкова Маргарита, 10-А, Новоржевский ДДТ
2 место — Андреева Виктория, 11-А, Новоржевский ДДТ
3 место — Ламехова Анастасия, 9-А, Новржевский ДДТ
Среди видео, поступивших на конкурс, было решено не определять места, а наградить все три работы. Видео церемонии награждения можно посмотреть здесь.
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