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Общество

«Незавозные» случаи заражения «омикроном» зафиксировали в России

В России зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» внутри страны. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет газета «Известия». 

«Мы ведём мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев [«омикрона»], поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом «омикрон», – сказал он во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

Мурашко также отметил, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов. «Специалисты оценили клиническое течение, особенности клинического течения. Установлено, что этот штамм распространяется значительно быстрее. Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс», – заявил Мурашко.

Эффективность российской вакцины «Спутник V» против «омикрона», по словам Михаила Мурашко, незначительно снизилась, но при ревакцинации формируется надёжная защита.

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