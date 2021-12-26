Иммунолог: нет смысла носить медицинские маски на морозе

17:32, 26 декабря 2021, ПАИ

Иммунолог специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что бессмысленно носить медицинские маски на морозе. Об этом сообщает RT.

Ношение медицинской маски на морозе как средства защиты от коронавируса бесполезно, так как при её смене стоит ориентироваться на такой признак, как влажность медицинского изделия.

«Как только маска влажная - меняйте. На улице, например, сейчас нет смысла её носить, потому что мороз… А в тепле, конечно, маску нужно менять», - отметил Владислав Жемчугов.