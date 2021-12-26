Иммунолог: нет смысла носить медицинские маски на морозе
Иммунолог специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что бессмысленно носить медицинские маски на морозе. Об этом сообщает RT.
Ношение медицинской маски на морозе как средства защиты от коронавируса бесполезно, так как при её смене стоит ориентироваться на такой признак, как влажность медицинского изделия.
«Как только маска влажная - меняйте. На улице, например, сейчас нет смысла её носить, потому что мороз… А в тепле, конечно, маску нужно менять», - отметил Владислав Жемчугов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как планируете провести новогодние каникулы?
26 декабря 2021
Юным псковским шахматистам вручили сладкие призы за победу в турнире среди команд второклассников