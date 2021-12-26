В Санкт-Петербурге стартовал забег Дедов Морозов

20:03, 26 декабря 2021, ПАИ

Пятый международный забег жителей и гостей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов стартовал в историческом центре города в воскресенье вечером, когда температура воздуха составила около минус 16 градусов, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в этом году участники забега преодолеют две дистанции: 2,5 километра – для тех, кто хочет пройти маршрут с детьми, родными и близкими, и 5 километров – для профессионалов и любителей бега, которые преодолеют маршрут на время.

Колонна Дедов Морозов двигается по Миллионной улице, разворачивается напротив Мраморного дворца и через Аптекарский переулок следует к реке Мойке. Вдоль набережной участники забега возвращаются к его исходной точке и финишируют в арке Главного штаба на Дворцовой площади.