В Санкт-Петербурге стартовал забег Дедов Морозов
Пятый международный забег жителей и гостей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов стартовал в историческом центре города в воскресенье вечером, когда температура воздуха составила около минус 16 градусов, пишет РИА Новости.
Отмечается, что в этом году участники забега преодолеют две дистанции: 2,5 километра – для тех, кто хочет пройти маршрут с детьми, родными и близкими, и 5 километров – для профессионалов и любителей бега, которые преодолеют маршрут на время.
Колонна Дедов Морозов двигается по Миллионной улице, разворачивается напротив Мраморного дворца и через Аптекарский переулок следует к реке Мойке. Вдоль набережной участники забега возвращаются к его исходной точке и финишируют в арке Главного штаба на Дворцовой площади.
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