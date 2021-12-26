Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Санкт-Петербурге стартовал забег Дедов Морозов

Фото: РИА Новости / Михаил Киреев

Пятый международный забег жителей и гостей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов стартовал в историческом центре города в воскресенье вечером, когда температура воздуха составила около минус 16 градусов, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в этом году участники забега преодолеют две дистанции: 2,5 километра – для тех, кто хочет пройти маршрут с детьми, родными и близкими, и 5 километров – для профессионалов и любителей бега, которые преодолеют маршрут на время.

Колонна Дедов Морозов двигается по Миллионной улице, разворачивается напротив Мраморного дворца и через Аптекарский переулок следует к реке Мойке. Вдоль набережной участники забега возвращаются к его исходной точке и финишируют в арке Главного штаба на Дворцовой площади.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

26 декабря 2021

В 2022 году ужесточат запреты для курящих людей
26 декабря 2021

27 воспитанников спортивных школ Псковской области побывали на шоу «Легенды спорта. Первые»
26 декабря 2021

Врач назвала болезнь, проявляющуюся из-за новогодних застолий
26 декабря 2021

В Санкт-Петербурге стартовал забег Дедов Морозов
26 декабря 2021

Российская компания разработала приложение для отслеживания местоположения детей на Apple Watch
26 декабря 2021

Правительство выделило пять миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в сёлах
26 декабря 2021

Эксперты заявили, что эффективность прививки от ковида падает на 40% через пять месяцев

26 декабря 2021

Новогоднее закулисье. «Псковский телеграм Online» выйдет утром последнего понедельника года

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...