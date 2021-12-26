В 2022 году ужесточат запреты для курящих людей
В 2022 году законы, касающиеся ограничений для курящих людей, будут ужесточены, рассказал юрист Европейской юридической службы Павел Корытов агентству «Прайм».
Он отметил, что на объектах недвижимости и предприятиях начнут вводить штрафы до 3 тыс. рублей за курение. К тому же ужесточится ответственность за пожар, возникший по вине курильщика.
Кроме того, правительство обсуждает введение запрета на продажу табака лицам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.
Эксперт также подчеркнул, что в будущем году сигареты подорожают. Корытов заметил, что с этого года цены на сигареты выросли на 20 %, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки «Честный знак» только через оператора электронного документооборота (ЭДО) (в этом году они ещё могли делать это сами).
Специалист напомнил, что нацпроект «Демография» поставил целью снижение числа курильщиков в России до 10 % к 2024 году.
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