В 2022 году ужесточат запреты для курящих людей

21:00, 26 декабря 2021, ПАИ

​

В 2022 году законы, касающиеся ограничений для курящих людей, будут ужесточены, рассказал юрист Европейской юридической службы Павел Корытов агентству «Прайм».

Он отметил, что на объектах недвижимости и предприятиях начнут вводить штрафы до 3 тыс. рублей за курение. К тому же ужесточится ответственность за пожар, возникший по вине курильщика.

Кроме того, правительство обсуждает введение запрета на продажу табака лицам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

Эксперт также подчеркнул, что в будущем году сигареты подорожают. Корытов заметил, что с этого года цены на сигареты выросли на 20 %, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки «Честный знак» только через оператора электронного документооборота (ЭДО) (в этом году они ещё могли делать это сами).

Специалист напомнил, что нацпроект «Демография» поставил целью снижение числа курильщиков в России до 10 % к 2024 году.