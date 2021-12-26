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Общество

Диетолог назвала продукты, которые ошибочно употребляют для похудения

Диетолог Татьяна Дик рассказала о популярных ЗОЖ-продуктах, которые на самом деле не способствуют похудению, пишет РИА Новости.

К таким продуктам специалист отнесла ягоды годжи. По её словам, они не помогут сбросить лишний вес, а полезных веществ в них не больше, чем в шиповнике.

Кроме того, в спирулине содержится много витаминов и белка на 100 граммов продукта, однако употреблять её можно только в количестве 10 граммов. В таком случае диетолог советует лучше равнозначные по количеству витаминов гречку и зелень.

Она добавила, что ананас вошёл в число жиросжигающих продуктов за счёт бромелаина, но этот фермент никак не влияет на наши жировые запасы. Помимо этого, имбирь, красный перец, корица и/или их сочетание никак не влияют на липолиз (жиросжигание) или ускорение метаболизма, заключила специалист.

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